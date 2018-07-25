Стал известен лучший гол ЧМ-2018 по футболу

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Мяч защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота аргентинской команды выбран лучшим голом прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

​Выбор сделали посетители официального сайта ФИФА с помощью онлайн-голосования. Поединок между сборными Франции и Аргентины прошел в рамках 1/8 финала турнира и завершился со счетом 4:3 в пользу французов. Павар на 57-й минуте забил второй гол своей команды в матче, сделав счет 2:2. Французы в итоге стали победителями мундиаля.

В тройку лучших голов вошли также мяч колумбийца Хуана Кинтеро в ворота сборной Японии и гол хорвата Луки Модрича аргентинцам.

В числе претендентов на звание лучшего гола турнира также были мячи россиян Дениса Черышева (первый из двух голов в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии и гол в ворота хорватов в четвертьфинале) и Артема Дзюбы (в игре групповой стадии с египтянами).