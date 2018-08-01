Шикарна до безумия: фото чемпионки Европы по плаванию сводят мужчин с ума

Венгерская пловчиха Сюзанна Якабош, являющаяся чемпионкой Европы на дистанции 200 метров баттерфляем, прославилась в основном не победами, а своими бесконечными длинными ногами. Ее фото в Интернете стали "вирусными" и сводят мужчин с ума.

Длинные ноги, не особо помогают венгерской спортсменке плыть, но вот в самый раз они пригодились, чтобы ходить по подиуму и фотографироваться в эффектных позах.

Девушка успела поучаствовать на четырех Олимпиадах и нескольких чемпионатах мира. Она является чемпионкой Европы на дистанции 200 метров. В свои 29 лет Сюзанна выглядит настолько шикарно, насколько это возможно. Каждый новый снимок в её Instagram — радость для поклонников.

Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь.

© Photo: Instagram / zsuzsubell Сюзанна Якабош прославилась своими бесконечными длинными ногами

© Photo: Instagram / zsuzsubell Пловчиха успела поучаствовать на четырех Олимпиадах и нескольких чемпионатах мира

© Photo: Instagram / zsuzsubell Сюзанна Якабош умеет не только плавать, но и ходить по подиуму и фотографироваться в эффектных позах

Ее фото в Интернете стали "вирусными" и сводят мужчин с ума.

Похоже, Сюзанна считает своим призванием добавить в плавание немного гламура и сексуальности.