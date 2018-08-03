Пловцы сборной России завоевали "золото" Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по плаванию проходит в эти дни в Глазго.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Глазго, победив в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, сообщило РИА Новости.

В пятницу россияне победили в финальном заплыве со временем 3 минуты 12,23 секунды. Второе место заняла команда Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).

В финальном заплыве в составе сборной России соревновались Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.

В составе сборной России по плаванию на Чемпионате Европы в Глазго выступят все чемпионы мира 2017 года. Однако есть в составе и серьезные потери: из-за травм на соревнования не полетели Вероника Андрусенко и Александр Красных. Кроме того, что они лидеры команды в среднем кроле, оба также являются основными спортсменами в эстафетах.

"Дозаявлять вместо них мы никого не будем, у нас есть ребята из уже заявленных, которые могут проплыть их дистанции, может быть не на таком уровне, но все же. Эстафеты снимать из-за этого не будем, поплывем, но другим составом", — рассказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.