Надаль: выиграть "Мастерс" сложнее, чем турнир "Большого шлема"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в воскресенье стал победителем "Мастерса" в Торонто, переиграв в финале грека Стефаноса Циципаса.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что порой одержать победу в турнире серии "Мастерс" сложнее, чем выиграть турнир "Большого шлема", отмечает РИА Новости.

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Спортсмен в воскресенье стал победителем "Мастерса" в Торонто, он выиграл в финале грека Стефаноса Циципаса, победа Надалю досталась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

"Я очень счастлив. Это еще один "Мастерс". Эти турниры сложно выиграть, иногда даже сложнее победить здесь, чем на турнире "Большого шлема", потому что вы не сможете избежать встреч с серьезными соперниками", — цитирует Надаля сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра — испанский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (на данный момент это является вторым результатом в истории тенниса среди мужчин-профессионалов), в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).