Подвиг команды, хет-трик Дзюбы: "Зенит" отыгрывает 0:4 в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. "Зенит" из Санкт-Петербурга в меньшинстве забил шесть мячей и прошел в следующий раунд Лиги Европы.

© Fotolia / Vividz Foto "Шериф" вырвал победу у "Валюра" в Лиге Европы

В первом матче в Минске петербуржцы уступили со счетом 0:4. Таким образом при пустых трибунах "Зениту" необходимо было отыгрывать это преимущество.

Два мяча хозяева забили в равных составах, но на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Леандро Паредес. В итоге "Зенит" смог забить в основное время еще дважды – отличился Дзюба.

В дополнительное время на 99-й минуте гости забили, однако петербуржцы вновь смогли переломить ход матча, забив еще четыре гола и победив с общим счетом 8:1.