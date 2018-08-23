"Зенит" вырвал победу у "Мольде" в Лиге Европы

Поединок против шведского клуба стал для питерского "Зенита" крайне тяжелым.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Питерский "Зенит" победил шведский "Мольде" в первой встрече четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Мольде" © Sputnik / Александр Гальперин

Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Мольде" © Sputnik / Михаил Киреев

Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Мольде" © Sputnik / Михаил Киреев

Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Мольде" © Sputnik / Михаил Киреев 1 / 4 © Sputnik / Александр Гальперин Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Мольде"

Поединок прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 40 тысяч 677 зрителей. Счет на 42-й минуте открыл форвард гостей Эйрик Хестад.

На 71-й минуте нападающий Артем Дзюба после подачи Себастьяна Дриусси головой отправил мяч в сетку ворот "Мольде". На 80-й минуте форвард хозяев Антон Заболотный добил снаряд после удара в штангу Артема Дзюбы и вывел свою команду вперед 2:1. А на 90-й минуте отличился защитник "Зенита" Миха Мевля, установивший итоговый счет — 3:1.

Ответный матч пройдет в Швеции 30 августа.

Стартовый поединок вот уже во втором квалификационном раунде подряд для "Зенита" складывается крайне тяжело. В третьем круге питерцы со счетом 0:4 проиграли минскому "Динамо", но в ответной встрече проявили характер, сумели при пустых трибунах в меньшинстве перевести игру в дополнительное время, где вырвали победу — 8:1.