"Зенит" уступил "Мольде" в Лиге Европы, но прошел дальше

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде проиграл норвежскому "Мольде" в ответной встрече четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

© Sputnik / Yana Zaharova "Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Мольде". На 21-й минуте счет открыл российский полузащитник Далер Кузяева, но на 65-й минуте Эйрик Хестад восстановил равновесие на табло, а на 77-й Эрлинг Холанн вывел хозяев вперед. Однако этого оказалось мало для выхода в следующий круг.

Первый матч между командами завершился победой питерского клуба 3:1. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы по сумме двух игр выходит "Зенит".

Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 31 августа в Монако.