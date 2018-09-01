Молдову ждут новые испытания, на этот раз - в Лиге наций

Уже 8 сентября молдавские футболисты сразятся с Люксембургом в новом турнире от УЕФА.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу под командованием главного тренера Александра Спиридона примет участие в новом турнире — Лиге наций UEFA. Молдавские футболисты попали во вторую группу дивизиона "D", они на выезде сыграют 8 сентября с командой Люксембурга, а 11 сентября встретятся на домашнем поле с белорусами.

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Лига наций — это новшество УЕФА (Европейского Союза футбольных федераций). Придумали его для того, чтобы заменить нервные товарищеские матчи сборных стран. Будет ли новое соревнование эмоциональным и интересным, пока никто не знает. Считается, что турнир позволит сборным встречаться с равными по силе соперниками. Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на ЕВРО-2020.

Дебютный розыгрыш турнира стартует 6 сентября матчем действующих чемпионов мира французов с Германией.

Помимо сборных Белоруссии и Люксембурга соперниками молдавских футболистов будут игроки из Сан-Марино.

Недавно главный тренер национальной сборной Молдовы Александр Спиридон объявил предварительный состав команды на матчи Лиги Наций УЕФА. В нее вошли молдавские легионеры.

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Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория).

Защитники: Александр Епуряну ("Истанбул Башакшехир", Турция), Олег Рябчук ("Порту", Португалия).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Александр Гацкан ("Ростов", Россия), Артур Ионицэ ("Кальяри", Италия), Евгений Чеботару ("Сибирь", Россия), Александр Дедов ("Зиря", Азербайджан), Раду Гынсарь ("Хапоэль" Хайфа, Израиль), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Виталий Дамашкан ("Торино", Италия), Ион Николаеску ("Шахтёр", Беларусь), Виргилий Постолаки ("Пари Сен-Жермен", Франция).