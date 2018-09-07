18:15 07 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.73
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
Российские хоккеистки Нина Пирогова, Елена Дергачёва, Алевтина Штарёва, игроки сборной Канады Блейр Тернбулл, Натали Спунер и российская хоккеистка Анна Шохина (слева направо) в матче Канада - Россия на соревнованиях по хоккею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.

Бесстрашные российские хоккеистки в купальниках: горячие фото девушек

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (101)
138 0 0

Девятого сентября, во Всемирный день красоты, стартует новый сезон в Женской хоккейной лиги. Смотрите на фото, как набирались сил перед предстоящим турниром самые красивые девушки российского хоккея.

Они не только "амазонки" с клюшками, которые не боятся встречаться на льду даже с мужчинами. Эти очаровательные девушки тоже любят отдых — море, солнце, пляж и…похвастать своим привлекательными формами. Звезды российского женского хоккея разместили в своих аккаунтах в Инстаграме горячие, в буквальном смысле, фото.

Бесстрашные российские хоккеистки в купальниках. Смотрите на фото, как девушкам с сильной волей к победе, удается выглядеть так прекрасно.

Одной из лучших хоккеисток России на вратарской позиции считается Елизавета Кондакова, защищающая цвета дмитровского "Торнадо". Эта изящная голкиперша  5 лет выступает за команду из Подмосковья. Её фото в купальнике неотразимы.

И брутальный хоккейный "мундир" не способен скрыть нежность девушки.

А эту девушку зовут Диана Канаева, она лучший бомбардир питерского "Динамо"…
…И просто красавица.
Будущая чемпионка мира, предсказывают пользователи соцсетей.
А вот и Нина Пирогова, выступающая на позиции защитника. В свои 19 лет она участвовала в трех мировых первенствах и Олимпийских Играх.
На молодежном чемпионате мира — 2017 (до 18 лет) в четвертьфинальной игре с чешками юная хоккеистка подралась на льду с соперницами, за что была удалена. А с виду такая мирная. Впрочем, Нина сожалеет, что пришлось тогда пустить в ход кулаки.
По итогам минувшего сезона Нина заняла 2-е место в рейтинге лучших защитников-бомбардиров ЖХЛ. В 24-ёх сыгранных поединках Пирогова заработала 23 очка. 
А это Екатерина Соловьёва, еще одна нападающая. На этот раз из Екатеринбурга.
Арбуз и солнце — день чудесный…
Ждать у моря погоды, — это не про нее.
А эта девушка счастлива вдвойне. Она жена российского хоккеиста Андрея Ермакова, который выступает за московский "ЦСКА".
Ангелина Гончаренко, так зовут красавицу. С 2007 по 2013 годы выступала за команду "Белые Медведи", являясь одной из немногих девушек, выступавшей в этой чисто мужской команде.
Судя по всему, девушке нравятся и экстремальные виды спорта.
Татьяна Щукина, вратарь. Начала заниматься хоккеем с 13 лет.
Родители увидели объявление о наборе девочек в женское отделение СДЮШОР "Атлант" г. Подольск и записали Татьяну. Ей очень нравилось заниматься на льду, и через год она попросила поставить ее в ворота, и до сих пор их защищает.
А это  Яна Соловьёва. Она успешно совмещает несколько видов спорта. Девушка является кандидатом в мастера спорта по футболу, занимается бодибилдинге и фитнесом в категории фитнес-бикини, а ещё играет в хоккей.
Еще больше горячих фото и прекрасного настроения найдете в сюжете  "Последние новости Instagram">>>
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (101)

По теме

Сексуальные и знаменитые: Instagram назвал самые популярные аккаунты
Звезда Instagram: самый популярный молдавский фотограф покорил подписчиков
Американка бросила армию и зарабатывает миллионы в Instagram - фото
Откровенные фото сестер-серфингисток подняли волну эмоций в Instagram
Теги:
photo, хоккеистки, фото девушек, купальники, Instagram, бикини, девушки, спорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Высоковольтные провода вдоль железной дороги
    "Из Африки свет тут, что ли?"

    Патриотку Латвии, твердо решившую вернуться из Великобритании, шокировал огромный счет за электричество на родине.

  • Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района
    Первый готов

    В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.

  • В Таллинне зажгли огни Рождественской елки
    Готовь сани летом

    До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Плов
    Плов всегда рядом

    Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Беларуси по футболу
Лига наций: белорусы готовятся к играм с Сан-Марино и Молдовой
Молния ударила в мобильный телефон
Вот что происходит, когда молния ударяет в мобильный телефон
Лига наций 2018
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться