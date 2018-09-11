Модель Рупсторфф, на которую напал таксист, показала себя в Instagram

Девушка скандального датского футболиста повергнет вас в шок.

Игрок датского футбольного клуба "Русенборг" Никлас Бендтнер защитил свою девушку модель Филин Рупсторфф, оказав сопротивление агрессивному водителю такси. Об инциденте стало известно в понедельник. Пара отказалась оплатить проезд, посчитав, что таксист потребовал слишком большую сумму.

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По словам девушки, мужчина повез их не в том направлении, а после вел себя агрессивно: истерил и метнул в них бутылку. Никласу пришлось усмирить обидчика.

"Никлас ни на кого не нападал, его преследовали, а защищался. Вы бы сделали то же самое ради своей подруги? Они могут говорить и писать, что хотят, но защищать того, кого вы любите, когда чувствуете угрозу, не зазорно. Это была самооборона", — написала Рупсторфф в Инстаграме.

Глядя на фото Рупстрофф, становится ясно, что так поступил бы каждый, будь он на месте футболиста.