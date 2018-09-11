Фото этой шикарной венгерской пловчихи стали вирусными и сводят мужчин с ума

Сюзанна Якабош, являющаяся чемпионкой Европы на дистанции 200 метров баттерфляем, прославилась в основном не победами, а своими бесконечными длинными ногами.
Длинные ноги, не особо помогают венгерской спортсменке плыть, но вот в самый раз они пригодились, чтобы ходить по подиуму и фотографироваться в эффектных позах.
Девушка успела поучаствовать на четырех Олимпиадах и нескольких чемпионатах мира. Она является чемпионкой Европы на дистанции 200 метров. В свои 29 лет Сюзанна выглядит настолько шикарно, насколько это возможно. Каждый новый снимок в её Instagram — радость для поклонников.
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Ее фото в Интернете стали "вирусными" и сводят мужчин с ума.
Похоже, Сюзанна считает своим призванием добавить в плавание немного гламура и сексуальности.
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