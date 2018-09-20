WADA решила восстановить статус РУСАДА

Большинство членов исполкома WADA решили, что РУСАДА следует восстановить в правах.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Руководитель всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди в четверг заявил, что исполком WADA поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. За данное решение проголосовали большинство членов исполкома, пишет российская пресса.

Ранее в СМИ были данные, что восстановление РУСАДА поддержали девять из 12 членов исполкома.

"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями", — приводятся слова Риди в официальном аккаунте WADA в Twitter.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2) — WADA (@wada_ama) 20 сентября 2018 г.

В WADA подчеркнули, что РУСАДА вновь будет отстранено, если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

​Заседание исполкома прошло в четверг на Сейшельских Островах. В его состав входят 12 человек, включая президента организации.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.