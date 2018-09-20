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Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

WADA решила восстановить статус РУСАДА

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Большинство членов исполкома WADA решили, что РУСАДА следует восстановить в правах.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Руководитель всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди в четверг заявил, что исполком WADA поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. За данное решение проголосовали большинство членов исполкома, пишет российская пресса.

Ранее в СМИ были данные, что восстановление РУСАДА поддержали девять из 12 членов исполкома.

"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями", — приводятся слова Риди в официальном аккаунте WADA в Twitter.

В WADA подчеркнули, что РУСАДА вновь будет отстранено, если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

​Заседание исполкома прошло в четверг на Сейшельских Островах. В его состав входят 12 человек, включая президента организации.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

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Теги:
исполком, решение, WADA, РУСАДА, Крэйг Риди, Россия
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