Российские клубы по-разному стартовали в Лиге Европы

Результаты в стартовой встрече группового турнира для "Спартака" и "Краснодара" оказались диаметрально противоположными.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Московский "Спартак" с поражения начал свой путь на групповой стадии Лиги Европы сезона 2018-2019.

© Sputnik / Osmatesco Сборная Молдовы - в хвосте рейтинга ФИФА

"Красно-белые" свой стартовый матч в группе "G" проводили на выезде против венского "Рапида" и проиграли со счетом 0:2. Автогол на 50-й минуте на свой счет записал Артем Тимофеев, а на 68-й отличился футболист хозяев Томас Мург.

У "Краснодара" начало еврокубковой осени оказалось совершенно иным. "Быки" сумели выиграть с минимальным счетом в гостях у турецкого "Акхисара" — 1:0. На 26-й минуте гол забил Виктор Классон.