Какой изъян нашла у себя соблазнительная ведущая "Спартака"

На официальном аккаунте в твиттере клуба сообщается, что девушка травмировала голеностоп. Ушакова является ведущей клубного ТВ команды. Она также известна как видеоблогер, ее выпуски выходят на официальном YouTube-канале "Спартака".

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Спартак Москва (@spartak_hc) 24 сентября 2018 г.

​"Нашла у себя одну складочку….Сломала два ногтя. И всё в один день", — пояснила она, что с ней произошло.

Фотография ослепительной ведущей взбудоражила не только хоккейных, но и футбольных болельщиков "Спартака". Ушакова получила от поклонников слова поддержки и большое количество комплиментов. Правда, они задались вопросом: если у Юли травмирован голеностоп, то почему на фото она показала другую часть своего тела?

Поклонники сошлись во мнении, что ведущая, которая, к тому же еще и Чемпионка мира по бодифитнесу, просто хотела поделиться своим новым снимком в Instagram, который, кстати, у не очень "горячий".