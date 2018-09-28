Не схватите удар: ведущая спортивных программ выложила в сеть откровенные фото

Ирина Шадрина — одна из ведущих ток шоу о футболе "Удар головой", любит задавать гостям и каверзные вопросы в лоб, а еще ей нравится философствовать и выкладывать свои эротические фото в Instagram.

Оно и понятно: для девушки, которая ведет передачу со спортивным уклоном, фигура у Ирины потрясающая. Стоит отметить, что Ирина сохранила отличные формы, несмотря на то, что является матерью двоих детей.

Ведущей исполнилось 33 года. И в связи с этим она выложила в своем Инстаграме философский пост. О себе, о своей жизни и достижениях.

Но и другие снимки мы тоже покажем.