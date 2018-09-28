Не схватите удар: ведущая спортивных программ выложила в сеть откровенные фото

Ирина Шадрина — одна из ведущих ток шоу о футболе "Удар головой", любит задавать гостям и каверзные вопросы в лоб, а еще ей нравится философствовать и выкладывать свои эротические фото в Instagram.
Оно и понятно: для девушки, которая ведет передачу со спортивным уклоном, фигура у Ирины потрясающая. Стоит отметить, что Ирина сохранила отличные формы, несмотря на то, что является матерью двоих детей.
Ведущей исполнилось 33 года. И в связи с этим она выложила в своем Инстаграме философский пост. О себе, о своей жизни и достижениях.
Но и другие снимки мы тоже покажем.
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Запомню себя такую. Сегодняшнюю. Худую, счастливую и любимую. Эмоциональную, сумасшедшую. Настоящую. В моменты слабости буду смотреть на это фото и черпать ресурс. Что я могу сказать в свои 33🚀🚀🚀 о себе? Я заслужила всё то, что у меня есть сейчас. Дети, мои заботливые умные дети. Мой мужчина. Мой дом. Мои друзья! Моя работа и мои увлечения. Я благодарна своим родителям за такую крепкую и здоровую себя. Благодарна всем тем, кто пришёл в мою жизнь и тем, кто из неё ушёл. Благодарна своим учителям, проводникам и энергетическим центрам. Я научилась выбирать себя в любых обстоятельствах. Научилась (очень хочется в это верить) расставлять приоритеты в этой жизни и брать ответственность за свои поступки исключительно на себя. Научилась забивать на мнение окружающих. Я очень четко вижу, кто есть кто. Знаю, с кем мне легко и комфортно, а с кем нет. Знаю, чего хочу. Планов громадье, но мне так хочется понежиться в этом уютном коконе из заботы, любви и внимания, в этом дне — самом лучшем дне в году. Этот пост заряжен🚀🚀🚀на всё то, что важно и нужно именно вам. Заряжаю на любовь в свой личный новый год всех тех, кто со мной!