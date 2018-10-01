Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу

Проведя более ста матчей за 15 лет в сборной России по футболу, Игорь Акинфеев решил завершить выступления за национальную команду.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу, сообщает РИА Новости.

Акинфееву 32 года, дебютировал в сборной России в 2004 году. Всего на его счету 112 матчей за национальную команду. В 2008 году в составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", — заявил голкипер.

Он отметил, что 15 лет в сборной — огромный срок, более того ему становится все труднее играть на два фронта, перенося максимальные нагрузки.

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"Сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать", — подчеркнул футболист.

Он поблагодарил всех тех, с кем ему довелось поработать в сборной, и болельщиков.

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На прошедшем в России чемпионате мира Акинфеев был капитаном национальной команды. В честь блистательно отбитого им мяча во время драматической игры против сборной Испании, была отлита золотая медаль с изображением ноги Акинфеева. Медаль была изготовлена в единственном экземпляре и передана главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову.