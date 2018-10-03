Юная и горячая: фигуристка из РФ свела Германию с ума откровенным нарядом

Роль Лары Крофт примерила на себя 16-летняя чемпионка Олимпийских Игр-2018, которая вышла на лед в откровенном обтягивающем костюме.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Всю Германию буквально свела с ума чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова. Шестнадцатилетняя фигуристка очаровала зрителей своей показательной программой на соревнованиях Nebelhorn Trophy — 2018.

Выбрав для выступления образ Лары Крофт (героиня серии комиксов и приключенческих фильмов), спортсменка, которая несмотря на юный возраст, уже покорила сердца сотен тысяч поклонников по всему миру, вышла на лет в черных, подчеркивающих ее фигуру лосинах и брутальной кожаной куртке —"косухе".​

Загитова поразила публику не только внешним видом, но и техникой выступления. На видео можно увидеть, как в разгар выступления спортсменка сбросила куртку и в бешеном темпе, подчеркивающем атмосферу триллера, в котором действует Лара Крофт, выдала выполнила несколько тройных прыжков и серию технически сложных вращений, сорвав бурные аплодисменты в зале.

Голоса критиков, которые сочли выступление юной фигуристки "слишком сексуальным" и "вызывающе откровенным" потонули в вале восхищенных комментариев. "Девочка наконец-то повзрослела", — заметил один из комментаторов.



