Безумная победа Хабиба над Макгрегором: летящие бутылки и прыжок в зал

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.
Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Поединок завершился удушающим приемом в четвертом раунде.
После победы Нурмагомедова, во время вручения чемпионского пояса на ринг полетели банки с пивом. А победитель вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, после чего перепрыгнул через ограждения в зрительный зал, где началась потасовка, которую удалось пресечь только усилиями органов правопорядка.
The whole video right here .— MemesandMusic (@Memes4lifebrah) 7 октября 2018 г.
YOU SEE EVERYTHING
👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽#Khabib #conor #KHABIBvsMcGregorlive #UFC229 #KhabibMcGregor #worldstar #fight
pic.twitter.com/xCfLtbzNjz
Во время перепалки в зале на ринг вышли представители команд двух бойцов и между ними также произошла потасовка.
This is a crazy finish to #ufc #ufc229 by #khabib #nurmagamedov vs #conormcgregor in #lasvegas pic.twitter.com/E6lA6dLZ5I— Maks Getty (@MakSimStudio) 7 октября 2018 г.
Конор вскоре ушел в подтрибунное помещение в сопровождении полиции, не дождавшись объявления победителя, а Хабиб еще какое-то время оставался в октагоне, требуя вручить ему заслуженный пояс. На ринге его ему так и не дали, потому что организаторы посчитали, что это еще больше спровоцирует публику.
Уже на пресс-конференции глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация проведет расследования данного инцидента, рассказав, что трое представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией, но затем отпущены.
Известно, что за выход в зал Нурмагомедову грозит дисквалификация, также ему могут не выплатить гонорар.