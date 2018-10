Безумная победа Хабиба над Макгрегором: летящие бутылки и прыжок в зал

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Поединок завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

После победы Нурмагомедова, во время вручения чемпионского пояса на ринг полетели банки с пивом. А победитель вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, после чего перепрыгнул через ограждения в зрительный зал, где началась потасовка, которую удалось пресечь только усилиями органов правопорядка.





Во время перепалки в зале на ринг вышли представители команд двух бойцов и между ними также произошла потасовка.

This is a crazy finish to #ufc #ufc229 by #khabib #nurmagamedov vs #conormcgregor in #lasvegas pic.twitter.com/E6lA6dLZ5I