Безумная победа Хабиба над Макгрегором: летящие бутылки и прыжок в зал

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Поединок завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

После победы Нурмагомедова, во время вручения чемпионского пояса на ринг полетели банки с пивом. А победитель вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, после чего перепрыгнул через ограждения в зрительный зал, где началась потасовка, которую удалось пресечь только усилиями органов правопорядка.





Во время перепалки в зале на ринг вышли представители команд двух бойцов и между ними также произошла потасовка.





Конор вскоре ушел в подтрибунное помещение в сопровождении полиции, не дождавшись объявления победителя, а Хабиб еще какое-то время оставался в октагоне, требуя вручить ему заслуженный пояс. На ринге его ему так и не дали, потому что организаторы посчитали, что это еще больше спровоцирует публику.



Уже на пресс-конференции глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация проведет расследования данного инцидента, рассказав, что трое представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией, но затем отпущены.

Известно, что за выход в зал Нурмагомедову грозит дисквалификация, также ему могут не выплатить гонорар.