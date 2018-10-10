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Александр Кокорин (справа) и Павел Мамаев. Архивное фото

Кокорин и Мамаев: как в Молдове оценивают скандал, и что грозит футболистам

© Sputnik / Михаил Киреев
Спорт
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Замглавы дисциплинарной комиссии МФФ рассказал Sputnik, каким может быть наказание для Кокорина и Мамаева, завершится ли их футбольная карьера, и готовы ли молдавские клубы взять их к себе.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Скандал, в который попали два российских футболиста Александр Кокорин (ФК "Зенит") и Павел Мамаев (ФК "Краснодар"), скажется на их карьере, но не завершит ее. Об этом заявил корреспонденту Sputnik зампредседателя дисциплинарной комиссии Молдавской федерации футбола (МФФ) и юрист Павел Мидриган.

В чем подозревают Кокорина и Мамаева

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Кокорина и Мамаева.

Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, по данным источника в правоохранительных органах столицы, были Кокорин и Мамаев. В данном случае речь идет об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке гостиницы.

​Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола. Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион. Как сообщил глава Российской премьер-лиги, организация планирует обратиться в РФС, чтобы рассмотреть инцидент с участием двух футболистов в комитете футбольного союза по этике.

"Зенит" и "Краснодар", клубы, за которые выступают футболисты, уже начали изучать варианты досрочного расторжения контрактов в одностороннем порядке.

Контракты и законное наказание

Юрист обратил внимание на то, что личная жизнь спортсменов и их спортивные обязательства — две разные вещи.

"Есть контракт футболиста с клубом, где указаны все детали, который каждая из сторон обязуется выполнять. Все это относится к спортивной жизни. Вторая сторона – человек и гражданин со своей жизнью вне пределов работы, то есть, за совершенные поступки он отвечает перед другими органами. Если он подрался, то будет отвечать перед полицией и судом", — сказал Мидриган. 

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© Sputnik / Михаил Киреев
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По его мнению, эпизод, в котором, по информации следствия, участвовали Кокорин и Мамаев, скорее всего, следует расценивать как хулиганство, за которое можно получить как административное, так и уголовное наказание. Таким образом, как подчеркнул эксперт, оба игрока будут отвечать за свои действия вне пределов спортивного клуба. 

"В данном случае не думаю, что клубы могут что-либо предъявить по части нарушения контрактов", — сказал юрист.

Преступление и наказание

Мидриган обратил внимание на то, что "футболисты должны воздерживаться от некоторых вещей, но Кокорин и Мамаев – не первые, кто попадает в скандальные ситуации". Он напомнил, что скандалы с футболистами происходят во многих странах, в том числе речь идет о подозрениях в изнасиловании, неуплате налогов.

"Много случаев, когда футболисты действительно что-то нарушают, но редки случаи, когда с ними разрывают контракты на этих основаниях, потому что клубы платят деньги за футболистов. И, если инициатива о расторжении контракта будет со стороны команды, то клуб потеряет деньги", — добавил замглавы дисцплинарной комиссии МФФ. 

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Поэтому, по его словам, маловероятно, что дело действительно дойдет до расторжения контрактов.

"Будут какие-то наказания денежные, возможно, дисциплинарные, то есть недопуск к каким-либо играм", — сказал юрист.

При этом Мидриган отметил, что Кокорин и Мамаев – действительно хорошие футболисты, а в таких случаях, по словам собеседника, часто сначала начинается громкий скандал, который постепенно утихает. 

"В случае уголовного дела, думаю, дело до тюрьмы не дойдет, а футболистам выпишут штрафы. Но в любом случае, это неспортивное поведение", — подчеркнул Мидриган.

Куда податься, если клубы разорвут контракты

Зампредседателя дисциплинарной комиссии Молдавской федерации футбола считает, что спрос на Кокорина и Мамаева на футбольном рынке не сильно снизится после очередного скандала, в который они попали.

"Кокорин и Мамаев смогут играть за другие клубы, потому что другие команды не интересует, что происходит не у них. Игроки получат свое наказание, но они – футболисты, и многие клубы захотят их подписать, потому что спортсменов такого уровня не очень много. Возможно, на время они перейдут в команды не Премьер-Лиги, а дивизиона пониже, но потом снова вернутся. Спортивную карьеру Кокорин и Мамаев не завершат", — сказал Мидриган. 

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Однако юрист считает, что публичное порицание поступка игроков должно быть и по линии клуба, и в федерации. Кроме того, как заявил юрист, Кокорин и Мамаев должны понимать, что за все надо платить.

"Есть еще и гражданские обязанности, поэтому любым публичным личностям нужно следить за своим поведением", — добавил собеседник.

Нужны ли Кокорин и Мамаев молдавским клубам

Мидриган считает, что футболисты такого уровня, как Кокорин и Мамаев, были бы интересны молдавским командам, но отечественные клубы не будут интересны этим игрокам.

"Конечно, эти футболисты могли бы играть в Молдове. Формально у нас к ним нет претензий, в наши клубы допускаются легионеры. Но Кокорин и Мамаев вряд ли к нам приедут, потому что у нас слабый чемпионат и клубы. На одном уровне у нас всего четыре клуба, в том числе "Шериф" и "Милсами", но это не клубы европейского уровня, а Кокорин и Мамаев – футболисты европейского уровня", — сказал Мидриган.

Поэтому, по его словам, в случае расторжения контрактов с их действующими командами, более вероятно, что Кокорин и Мамаев останутся в России или уедут в Белоруссию или Казахстан, где чемпионаты выше уровнем, чем в Молдове.

"Не исключаю, что они могут уехать и в другие страны, например, в Болгарию и Польшу, но уже за другие гонорары", — добавил собеседник.

Вели ли себя молдавские футболисты, как Кокорин и Мамаев

Дисциплинарная комиссия ежегодно рассматривает свыше десятка эпизодов неспортивного поведения футболистов, тренеров и представителей клубов, но аналогичных эпизодов в стране не происходило. 

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"В нашей стране больше было случаев на поле и вне, когда футболисты оскорбляли арбитров, представителей федерации футбола, высказывались в прессе о деятельности федерации. По каждому случаю мы принимали решения. Есть и тренеры, которые себя недостойно ведут. В течение года это примерно 10-15 человек, чье поведение вне игры рассматривается комиссией", — пояснил Мидриган.

Он пояснил, что эти поступки рассматриваются потому, что речь идет о публичных личностях.

"Они должны осознавать свой статус, поэтому федерация футбола принимает какие-то меры, но в большинстве своем это — денежные штрафы", — сказал юрист.

Возвращаясь к ситуации с Кокорины и Мамаевым, Мидриган добавил, что, возможно, следует отстранить их от нескольких игр, но полностью отлучать их от футбола вряд ли необходимо.

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Теги:
команда, скандал, избиение, хулиганство, чиновник, контракт, санкции, уголовное дело, футбол, Молдавская федерация футбола, Павел Мамаев, Александр Кокорин, Павел Мидриган, Россия
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