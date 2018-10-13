Новый тренер "Монако" Анри: очень счастлив вернуться в клуб

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри, о назначении которого на должность главного тренера ФК "Монако" было объявлено в субботу, заявил, что очень рад вернуться в команду, а также полон решимости выполнять сложные задачи.

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Трехлетнее соглашение

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на три сезона до июня 2021 года. В должности Анри сменил португальца Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в четверг. Помогать Анри в "Монако" будут Жоау Карлуш Валаду Тральяу и Патрик Кваме Ампаду.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить "Монако" за предоставленную возможность тренировать команду такого особенного для меня клуба. Я очень счастлив вернуться в "Монако" и в то же время преисполнен решимости выполнять сложные задачи, которые стоят перед нами. Я с нетерпением жду встречи с игроками, чтобы всем вместе начать работу", — сказал 41-летний Анри, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

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В бытность игроком Анри выступал за "Монако" с 1993 по 1999 год, став в его составе чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Затем он играл за туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал", "Барселону" и клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз". В активе Анри 123 матча и 51 гол за сборную Франции, с которой он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), обладателем Кубка конфедераций (2003).

В конце 2014 года Анри завершил спортивную карьеру. С 2016 по 2018 год он занимал должность ассистента главного тренера сборной Бельгии, которая стала третьей на чемпионате мира в России.

В текущем сезоне "Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков после девяти туров. В группе Лиги чемпионов монегаски потерпели два поражения в двух матчах. За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.