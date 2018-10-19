Не выдержала и накачала: Джей Ло чувствует себя, как чудо-женщина

В молодости из-за специфической фигуры, — крупные бедра при узкой талии, — у Дженнифер было прозвище "La Guitarra" (гитара), а из-за взрывного характера "Fuego" (огонь). Еще недавно пользователи соцсетей возмущались снимком, на котором был запечатлен мощный бицепс Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 26 Сен 2018 в 2:40 PDT

И вот фигура 49-летней звезды в очередной раз приковала внимание пользователей.

Джей Ло (так она себя сама называет) опубликовала в Инстаграме откровенное фото. На снимке Лопес демонстрирует руки и "кубики" на животе. В описании к посту она призналась, что дала себе обещание стать сильнее и с помощью тренировок добиться самой лучшей физической формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 15 Окт 2018 в 7:53 PDT

"Боже мой, 15 выступлений за 27 дней. Я думала, это чудовищно много, но решила попробовать. Я справилась и чувствую себя, как Чудо-женщина. Остался последний вечер, и я к нему чертовски готова. Дала себе обещание, что буду усердно трудиться над фигурой своей мечты. Было трудно, не хватало времени на спортзал, я тренировалась тогда, когда была такая возможность. У меня столько эмоций! Я счастлива!", — подписала Ло свои снимки.

Звезда призналась, что ее три любимых упражнения — это аэробика, приседания со стулом и со штангой, а также растяжка. А вот для зоны ягодиц, живота и бедер певица делает выпады и махи ногами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Сен 2018 в 7:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 27 Авг 2018 в 10:17 PDT