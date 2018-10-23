"ЦСКА" на выезде проиграл "Роме" в Лиге чемпионов

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Московский "ЦСКА" крупно проиграл в выездном поединке против "Ромы" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

ЧП перед матчем

Поединок прошел в Риме. Тридцать болельщиков "ЦСКА" пострадали при обрушении эскалатора на станции метро перед игрой, сообщили в посольстве РФ в Риме. Известно, что фанаты спускались вниз, когда произошло обрушение.

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В диппредставительстве подчеркнули, что семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения.

Турнирный расклад

Сама встреча завершилась убедительной победой "Ромы" - 3:0. Счет на 30-й минуте открыл форвард хозяев Эдин Джеко, а на 43-й он оформил дубль. На 50-й преимущество своей команды увеличил Дженгиз Юндер.

Во второй игре квартета "G" мадридский "Реал" на своем поле победил "Викторию Плзень" - 2:1. Таким образом, в середине групповой стадии на первую строчку в промежуточной турнирной таблице вышла "Рома" (6 очков), на втором месте – "Реал" (6 баллов), третью позицию занимает "ЦСКА" (4 очка), а замыкает квартет "Виктория" – 1 балл.

Армейцы примут "Рому" в Москве 7 ноября.