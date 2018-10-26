Признание ФИФА: ЧМ по футболу в России – лучший в истории

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Совет ФИФА признал прошедший в России чемпионат мира по футболу лучшим в истории. Об этом заявил РИА Новости член совета Алексей Сорокин по итогам заседания совета ФИФА, прошедшего в пятницу в Руанде.

"Был представлен доклад ФИФА, который содержал приятную для нас фразу о том, что на основании проведенного анализа чемпионат мира 2018 года в России можно признать лучшим в истории на основании целого ряда критериев: готовности инфраструктуры, чистоты спортивного аспекта, хорошей организации всего соревнования в целом", — сказал Сорокин.

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Как уточнил Сорокин, "с футбольной и не футбольной точек зрения чемпионат мира по футболу 2018 года был признан ФИФА огромным успехом для принимавшей стороны".

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

ЧМ принес экономике РФ почти триллион рублей

Суммарное влияние чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 годы составило 952 миллиарда рублей или около одного процента годового ВВП страны. К такому выводу пришел оргкомитет турнира, который провел соответствующее исследование.

На подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей.

Общее влияние на ВВП России превосходит эффект от аналогичных мероприятий в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.