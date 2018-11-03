Румыния и еще несколько стран хотят провести ЧМ-2030 по футболу

Несколько стран, в том числе и Румыния, намерены подать общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич после встречи с лидерами этих стран в болгарской Варне.

"Мы договорились подать заявку от наших четырех стран на проведение мирового первенства по футболу 2030 года", - отметил сербский лидер.

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По словам Вучича, конкурентами балканских стран станут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые тоже подают общую заявку. Поскольку Мексика, США и Канада победили в заявке на 2026 год, то у балканских стран повышаются шансы, так как одна латиноамериканская страна - Мексика - уже будет принимать участие в проведении чемпионата мира, что снижает шансы латиноамериканских стран на проведение следующего турнира.

Ранее стало известно, что премьер-министры балканских государств - Болгарии, Греции и Румынии, а также президент Сербии и премьер-министр Израиля обсудили в болгарской Варне перспективы экономического сотрудничества.