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Игроки сборной Швеции , архивное фото

Португалия и Швеция зовет своих "китов" на игры Лиги наций

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Эдер вызван в сборную Португалии на игры Лиги наций, Роналду – нет.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Нападающий московского "Локомотива" Эдер получил вызов в сборную Португалии по футболу на матчи Лиги наций с командами Италии и Польши, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду эти две встречи пропустит, сообщается на сайте Португальской федерации футбола, передает "Р-Спорт".

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Также в список из 25 игроков включен защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету. Эдер и Нету пропустили чемпионат мира в России. Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу;

защитники: Седрик Соареш, Жуан Канселу, Жозе Фонте, Луиш Нету, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Рафаэл Геррейру;

полузащитники: Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Андре Гомеш, Жуан Мариу, Пицци, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Виллиам Карвалью;

нападающие: Андре Силва, Брума, Гонсалу Гедеш, Эдер, Рафа, Бернарду Силва.

Ранее португальское издание O Jogo сообщило, что 33-летний Роналду не сыграет за национальную команду до конца года.

Португальцы сыграют с итальянцами на групповом этапе Лиги наций 17 ноября в Милане, а тремя дня позже встретятся со сборной Польши в Гимараэше.

В Швеции тоже определились со своими игроками. 

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Матч сборной Швеции, выступающей в группе 2 дивизиона B Лиги наций УЕФА, с командой России пройдет 20 ноября в Стокгольме. Встреча шведов со сборной Турции состоится в турецком городе Конья 17 ноября.

Полностью состав сборной Швеции из 24 игроков на предстоящие встречи выглядит следующим образом:

вратари – Кристоффер Нурдфельдт ("Суонси", чемпионат Англии), Робин Ульсен ("Рома", Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам", Франция);

защитники – Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Андреас Гранквист ("Хельсинборг"), Эмиль Крафт ("Амьен", Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Мартин Ульссон ("Суонси"), Филип Хеландер ("Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия);

полузащитники – Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Якоб Йоханссон ("Ренн", Франция), Робин Куайсон ("Майнц", Германия), Себастьян Ларссон, Кристофер Ульссон (оба - АИК), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Густав Свенссон ("Сиэтл Саундерс", США), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия).

нападающие – Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес", Испания), Виктор Классон ("Краснодар" Россия), Исаак Кисе Телин ("Байер", Германия).

Что такое "Лига наций"

Лига наций - это главный спортивный турнир осени, основная задача которого – избавить поклонников футбола от зачастую бессмысленных товарищеских встреч, а также дать шанс командам третьего-четвертого эшелона побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Каков текущий расклад

После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Молдавская команда практически потеряла шансы на продолжение борьбы за лидерство. Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам главного тренера сборной Александра Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций. 15 ноября они на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

Все о Лиге наций читайте в спецпроекте Sputnik>>>

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