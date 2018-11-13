Сочная канадская теннисистка выложила в соцсети свои дерзкие фото

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которая считается одним из главных секс-символов современного спорта, выложила в соцсети свои откровенные фото.

До этого девушка прославилась не только на корте, но и в нескольких скандальных фотосессиях. Новый снимок спортсменка сделала для специализированного журнала, отмечает "Р-Спорт".

Эжени выложила в Instagram свою фотографию на квадроцикле, подписав ее следующим образом:

"...давайте зарабатывать деньги!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 5 Ноя 2018 в 9:15 PST

Спортсменка поделилась на своей странице в Instagram еще одним снимком из фотосессии. Продолжение обещает выложить уже само СМИ, которое поместило Бушар на обложку ноябрьского выпуска. Но журналисты многих изданий не дождались обещанной фотоподборки. Они уже поделились другими снимками "сочной теннисистки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 27 Окт 2018 в 6:40 PDT