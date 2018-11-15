Сборная России крупно проиграла Германии в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от команды Германии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в четверг в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Лерой Сане (8-я минута), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40). В этой игре за российскую команду дебютировал натурализованный бразильский нападающий Ари, замененный в начале второго тайма.

Слева направо: игроки сборной Германии и игроки сборной России перед товарищеским матчем по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Игроки сборной России перед товарищеским матчем по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Слева направо: Алексей Ионов (Россия) и Лерой Зане (Германия) в товарищеском матче по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Слева направо: Серж Гнабри (Германия) и Ари (Россия) в товарищеском матче по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Справа налево: вратарь Андрей Лунев (Россия) и Юрий Газинский (Россия) в товарищеском матче по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Слева направо: Антонио Рюдигер (Германия), Тило Керер (Германия) и вратарь Андрей Лунев (Россия) в товарищеском матче по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов

Слева направо: Йозуа Киммих (Германия) и Ари (Россия) в товарищеском матче по футболу между сборными Германии и России. © Sputnik / Антон Денисов 1 / 7 © Sputnik / Антон Денисов Слева направо: игроки сборной Германии и игроки сборной России перед товарищеским матчем по футболу между сборными Германии и России.

Сборная России 20 ноября сыграет с командой Швеции в Стокгольме в рамках группового этапа Лиги наций.

Кстати, в четверг в этом турнире сборная Молдовы выиграла со счетом 1:0 у сборной Сан-Марино. Sputnik Молдова вел текстовую трансляцию матча.