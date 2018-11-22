Евро-2020: иностранные футбольные фанаты смогут без виз въезжать в Россию

Цель законопроекта - создание правовых основ для комплексной реализации гарантий, данных правительством России UEFA, и обеспечение проведения в РФ матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Возможность безвизового въезда в Россию для иностранных футбольных болельщиков на Евро-2020 обсуждается в Госдуме РФ. В четверг соответствующий законопроект, разработанный в правительстве, был принят в первом чтении в российском парламенте.

Документ касается подготовки и проведения в России матчей чемпионата. Согласно тексту проекта, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA - на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме этого, законопроектом "предлагается предоставить право на бесплатный проезд" зрителям Евро-2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно законопроекту, правительству РФ предлагается предоставить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в Россию, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности UEFA, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой, на основании трудового договора или гражданско-правового договора о выполнении работ (оказании услуг).

"Законопроектом не предусматривается установление ускоренного и упрощенного порядка выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства — сотрудникам национальных футбольных ассоциаций, поскольку деятельность таких лиц осуществляется в соответствии с иностранным национальным законодательством", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Закрепляются права UEFA как организатора спортивного соревнования устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи UEFA Евро-2020.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове в Северной столице примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.