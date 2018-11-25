Фигуристка едва не осталась топлесс прямо во время выступления - волнующее видео

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева едва не сделала свой нашумевший номер показательной программы еще откровеннее, чем задумала.

Туктамышева взорвала сеть своим выступлением на состязаниях за гран-при в турнире Skate Canada. На льду фигуристка воспроизвела до предела откровенный образ из клипа Бритни Спирс Toxic. Спортсменка танцевала в костюме стюардессы, а в конце номера осталась в нижнем белье.

Однако оказалось, что Елизавета рисковала остаться и вовсе топлесс. В социальных сетях появилось фото, на котором видно, что во время выступления черное бра спортсменки едва держалось на одной петле.

I’m happy that bra was thinking like that😂 — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 13 ноября 2018 г.

​Фигуристка отнеслась к этому снимку с юмором и без смущения. "Хорошо, что лифчик был настроен именно так", — ответила она по-английски комментатору, который восхитился "стойкостью" наряда, который продержался в таком рискованном положении до конца выступления.