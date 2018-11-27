Овечкин занял 15 место в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ

Первую строчку в списке бомбардиров лиги занимает канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, сообщает Р-Спорт.

"Вашингтон" на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1. Овечкин забросил одну шайбу и теперь на его счету 625 голов в регулярных чемпионатах. Такое же количество шайб у завершивших карьеру Джерома Игинлы и Джо Сакика.

На 14-й строчке в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов располагается канадец Дэйв Андрейчук, который забросил 640 шайб и завершил карьеру.

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Первую строчку в списке бомбардиров лиги занимает канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.