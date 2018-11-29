"Зенит" проведет домашний матч Лиги Европы с "Копенгагеном"

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг и начнется в 20:55 (по московскому времени - ред.). Первая игра этих команд, прошедшая в Дании в сентябре, завершилась со счетом 1:1, сообщает РИА Новости.

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Помогать Винчичу будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Дополнительные ассистенты арбитра — Раде Обренович и Роберто Понис. Четвертый рефери — Грега Кордеж.

После четырех туров "Зенит" единолично лидирует в квартете C, набрав 8 очков. На втором месте расположилась чешская "Славия" (7), на третьем - "Копенгаген" (5), а замыкает турнирную таблицу французский "Бордо" (1). Для того чтобы досрочно выйти в 1/16 финала, петербуржцам достаточно сыграть вничью со счетом 0:0.

Перед игрой с "Копенгагеном" команда Сергея Семака в воскресенье переиграла "Ростов" в матче чемпионата России со счетом 2:0 и упрочила лидерство в чемпионате России. По итогам первого круга в активе "сине-бело-голубых" 34 очка. "Копенгаген" 25 ноября обыграл дома "Миттьюлланн" в матче чемпионата Дании со счетом 2:1. Датский клуб также лидирует во внутреннем первенстве, набрав 38 очков после 17 игр.

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Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен заявил, что матч Лиги Европы с петербургским "Зенитом" будет для его команды важнейшим на групповом этапе.

"Это важная для нас игра: всё или ничего. Самая важная игра для нас на групповом этапе. Мы уже достаточно удовлетворены нашими результатами на групповом этапе, были хорошие матчи. Если выйдем из группы — это уже будет хороший результат", — сказал Сольбаккен журналистам.

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Полузащитник "Копенгагена" Карлос Зека заявил, что ожидает тяжелую игру. "Футболисты "Зенита" играли в Дании очень качественно, действовали очень быстро, и это создавало нам проблемы. Надо сказать, что мы оценили качества футболистов "Зенита". Завтра я ожидаю очень сложный матч, потому что мотивация соперника очевидна. Мы будем стараться, но понятно, что матч будет тяжелым для нас", — сказал Зека журналистам.

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что предстоящий матч не станет легкой прогулкой для "сине-бело-голубых". "Копенгаген" - лучшая команда Дании. Они хорошо работают с мячом, укомплектованы хорошими футболистами. Легкой прогулки не будет. Класс наших клубов примерно одинаков. Мы играем дома, только за счет этого имеем преимущество. В остальном нас ждет тяжелый матч", — сказал Семак на пресс-конференции.

Семак подчеркнул, что в этом матче его устроит только победа. "Нам нужна только победа. Невозможно настроить футболистов на ничью. Нужно выкладываться в каждом матче. Мы всегда говорим об этом. Настрой, самоотдача и дисциплина — определяющие факторы. Плюс индивидуальные качества. В каждой игре мы обязаны отдавать все силы для победы, а результат может быть любым. Это футбол", — отметил он.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин согласился с тренером в том, что команда не станет играть на ничью. "Прекрасно знаем, что этот матч может стать определяющим в борьбе за выход из группы. Прекрасно понимаем, что нам необходимо взять три очка. "Копенгаген" - серьезная команда с хорошим набором футболистов, они здорово контролируют мяч, быстро атакуют. Думаю, они будут играть так и в четверг. Тренеры подскажут, что делать в будущей игре", — отметил Ерохин.

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