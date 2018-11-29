"Спартак" проиграл "Рапиду" в Лиге Европы

Поведя в счете, московский клуб затем пропустил дважды в концовке еврокубкового поединка.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Московский "Спартак" на своем поле проиграл венскому "Рапиду" в пятом матче групповой стадии Лиги Европы.

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Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Зе Луиш. На 80-й минуте равновесие на табло восстановил Мерт Мюлдюр, а на 91-й минуте Филипп Шобесбергер принес "Рапиду" победу.

Таким образом, венский клуб вышел на первую строчку в промежуточной таблице квартета "G". В активе "Рапида" 7 очков после пяти матчей, на втором месте с 6 баллами идет "Вильяреал" (4 игры), третью позицию с 5 очками занимает "Спартак", а "Рейнджерс" находится на четвертом месте - 5 баллов (4 игры).

Заключительный поединок на групповой стадии "Спартак" проведет 13 декабря на выезде против "Вильяреала". Именно тогда определятся все участники плей-офф Лиги Европы.