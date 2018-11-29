"Зенит" и "Краснодар" победили соперников в Лиге Европы

Два российских футбольных клуба, проведя матчи в Лиге Европы, не подвели своих поклонников.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Два российских клуба "Зенит" и "Краснодар" выиграли в домашних матчах группового этапа Лиги Европы.

Питерский клуб сумел одержать верх над "Копенгагеном". На 59-й минуте гол забил полузащитник хозяев Роберт Мак. Этот мяч стал единственным в игре.

© Sputnik / Владимир Песня "Спартак" проиграл "Рапиду" в Лиге Европы

В другом матче группы "С" французский "Бордо" победил "Славию" – 2:0.

Таким образом, петербуржцы лидируют в этом квартете, набрав 11 очков, на втором месте идет "Славия" – 7 баллов, на третьей строчке расположился "Копенгаген" – 5 очков, а замыкает турнирную таблицу "Бордо" – 4 балла.

Что касается "Краснодара", то этой российской команде пришлось непросто в домашней встрече с турецким "Акхисаром".

Гости открыли счет на 24-й минуте благодаря усилиям Сержиньо. Однако во второй половине встречи хозяева переломили ход поединка. На 49-й минуте Юрий Газинский сравнял счет, а на 57-й Ари вывел "Краснодар" вперед и принес команде победу.

© Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Акхисар"

Второй матч в группе "J" пройдет в четверг вечером – "Стандарт" примет на своем поле "Севилью".

"Краснодар" после пяти встреч набрал 12 очков и фактически гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. А вот "Зенит" сыграет весной в еврокубках вне зависимости от результата заключительных игр групповой стадии. 13 декабря "Зенит" на выезде сразится со "Славией", а "Краснодар" отправится в гости к "Севилье".