Сборная России победно стартовала на чемпионате Европы по гандболу

Российская команда на поле соперника сумела одержать верх над действующими чемпионками мира.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Сборная России со счетом 26:23 победила команду Франции в матче открытия чемпионата Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции.

В составе победительниц больше всего мячей в сетку ворот соперниц отправили Дарья Дмитриева (8 мячей) и Дарья Самохина (7 мячей).

Следующий поединок в квартете "D" российская команда проведет 2 декабря против Черногории, а завершит групповую стадию 4 декабря игрой со Словенией.

© Sputnik / Irina Leahova Арбитры из Приднестровья: надеемся, чемпионат Европы станет шагом вперед

Сборная России еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы. В 2000 и 2008 годах российские гандболистки выиграли бронзовые медали, а в 2006-м — серебряные.

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, на предварительном этапе поделенные на четыре группы. По три лучшие сборные из каждого квартета выйдут в основной групповой раунд, где 12 команд будут поделены на две группы. По две лучшие сборные выйдут в полуфинал. Чемпион Европы получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.