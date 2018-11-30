Женская сборная РФ по регби-7 не вышла в полуфинал этапа Мировой серии

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Женская сборная России по регби-7 не сумела пробиться в полуфинал этапа Мировой серии, который проходит в Дубае, сообщает РИА Новости.
В четвертьфинале россиянки уступили новозеландкам – 0:31.
В полуфинале турнира за 5-8 места сборная России в пятницу сыграет с командой Франции.
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