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Джефф Монсон на турнире по смешанным единоборствам. Архивное фото

Джеф Монсон объяснил, почему он выбрал Россию

© Sputnik / Alexey Nikolsky
Спорт
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Переехав в Россию, спортсмен решил построить политическую карьеру и "дорасти" до депутатства в Госдуме

КИШИНЕВ, 2 дек ноя — Sputnik. Американский спортсмен Джефф Монсон, получивший в этом году российское гражданство и переехавший в Россию, рассказал о том, почему всем сердцем полюбил страну.

"Почему Россия?" — спрашивают меня друзья. Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал", — рассказал Монсон в ходе дискуссии о преимуществах жизни в России на Synergy Global Forum 2018. Его слова приводит РИА Новости.

Известный боец также вспомнил случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе.

"Я дрался в Пензе, в интервью перед схваткой меня спросили: "Как тебе Пенза?" Я ответил, что город отличный, но мне грустно, потому что моя мама сейчас в США больна раком. На следующий день был бой, после которого я гулял по городу, ко мне подошел пожилой мужчина и подарил самодельную иконку. Он сказал: "Я не знаю твою маму, но передай ей эту иконку и скажи, что это из России с любовью", — рассказал он.

По словам спортсмена, он бы "с большим удовольствием воспринял мысль", если бы его дети захотели жить в России.

"У меня один из сыновей учится в медицине, приезжает в Россию учиться. Менталитет русского человека — это душа и сердце. Ведь ощущение причастности к людям намного важнее того, что ты можешь положить к себе в карман", — отметил он.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российский паспорт в День России 12 июня. По его словам, он намерен строить в России политическую карьеру. Осенью боец стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья, а в будущем собирается "дорасти" и до Госдумы.

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