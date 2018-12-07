Финал гран-при: россиянки борются за первые места после короткой программы

Российские фигуристки занимают первые строчки после короткой программы в финале гран-при.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В Ванкувере проходит финал гран-при по фигурному катанию. В финальную часть вышли представительницы только двух стран - России и Японии.

В пятницу утром короткую программу представили женщины.

Россиянка Алина Загитова идет второй после короткой программы. Фигуристка получила за прокат 77,93 балла. Лидирует японка Рика Кихира (82,51), обновившая мировой рекорд, ранее принадлежавший Загитовой. Третье место занимает россиянка Елизавета Туктамышева (70,65).

Еще одна представительница России Софья Самодурова (68,24) - 5-я.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.