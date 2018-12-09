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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

Россиянки одержали очередную победу на ЧЕ по гандболу

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Три поединка - три победы, сборную России в основном раунде континентального первенства пока никому не удалось остановить.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Женская сборная России со счетом 29:25 победила команду Сербии на чемпионате Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции. 

Игроки сборной России по гандболу. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Сборная России победно стартовала на чемпионате Европы по гандболу

Эта встреча основного раунда прошла в воскресенье. Первоначально поединок должен был состояться в субботу, но из-за протестов во Франции организаторы приняли решение перенести матч.

Самой результативной в игре с Сербией стала Дарья Дмитриева, на счету которой семь мячей. Шесть результативных бросков у Анны Вяхиревой.

В основном раунде россиянки одержали третью победу подряд. Сначала были обыграны француженки 26:23, а затем сборная Черногории - 24:23.

В понедельник подопечные Евгения Трефилова сыграют с датчанками, а завершающий поединок на этой стадии сборная России проведет 12 декабря против команды Швеции.

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