Россиянки одержали очередную победу на ЧЕ по гандболу

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Женская сборная России со счетом 29:25 победила команду Сербии на чемпионате Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции.
Эта встреча основного раунда прошла в воскресенье. Первоначально поединок должен был состояться в субботу, но из-за протестов во Франции организаторы приняли решение перенести матч.
Самой результативной в игре с Сербией стала Дарья Дмитриева, на счету которой семь мячей. Шесть результативных бросков у Анны Вяхиревой.
В основном раунде россиянки одержали третью победу подряд. Сначала были обыграны француженки 26:23, а затем сборная Черногории - 24:23.
В понедельник подопечные Евгения Трефилова сыграют с датчанками, а завершающий поединок на этой стадии сборная России проведет 12 декабря против команды Швеции.