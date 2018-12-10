Четыре из четырех: кто остановит сборную России по гандболу на ЧЕ

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сборная России уверенно обыграла команду Дании на чемпионате Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции.
В понедельник россиянки не оставили соперницам ни единого шанса на успех. Итоговый счет противостояния с датчанками - 32:21.
Самой результативной стала Анна Вяхирева, на счету которой 9 результативных бросков.
Однако игроком встречи признали голкипера Анну Седойкину, которая совершила 14 сейвов и даже однажды поразила ворота соперниц.
В основном раунде россиянки одержали уже четвертую победу подряд. Сначала были обыграны француженки 26:23, затем сборная Черногории - 24:23, а после команда Сербии - 29:25.
Таким образом, в активе россиянок восемь баллов, и никто не сможет отнять у них победу в первой группе.
Завершающий поединок на этой стадии сборная России проведет 12 декабря против команды Швеции.