Четыре из четырех: кто остановит сборную России по гандболу на ЧЕ

Четвертая подряд победа подопечных Леонида Трефилова и безоговорочное лидерство в группе на континентальном первенстве - таков итог очередного игрового дня на ЧЕ по гандболу.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сборная России уверенно обыграла команду Дании на чемпионате Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции.

© Sputnik / Irina Leahova Арбитры из Приднестровья: надеемся, чемпионат Европы станет шагом вперед

В понедельник россиянки не оставили соперницам ни единого шанса на успех. Итоговый счет противостояния с датчанками - 32:21.

Самой результативной стала Анна Вяхирева, на счету которой 9 результативных бросков.

Однако игроком встречи признали голкипера Анну Седойкину, которая совершила 14 сейвов и даже однажды поразила ворота соперниц.

В основном раунде россиянки одержали уже четвертую победу подряд. Сначала были обыграны француженки 26:23, затем сборная Черногории - 24:23, а после команда Сербии - 29:25.

Таким образом, в активе россиянок восемь баллов, и никто не сможет отнять у них победу в первой группе.

Завершающий поединок на этой стадии сборная России проведет 12 декабря против команды Швеции.