"Барби из Берлина" увеличила грудь до гигантских размеров - фото

Сообщается, что 27-летняя модель потратила на изменение внешности более 40 тысяч долларов, а все из-за того, что с ней когда-то не дружили в школе и называли "страшненькой".

Немка Пэрис Хермс, известная у себя на родине как "настоящая Барби из Берлина", закачала в грудь 80 литров силикона, передает Sputnik Франция с ссылкой на The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇩🇪👑-𝐑𝐄𝐀𝐋•𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄•𝐎𝐅•𝐁𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍-👑🇩🇪 (@real.barbie.of.berlin) 10 Окт 2018 в 11:56 PDT

Сообщается что 27-летняя модель потратила на изменение внешности более 40 тысяч долларов, а все из-за того, что с ней когда-то не дружили в школе и называли "страшненькой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇩🇪👑-𝐑𝐄𝐀𝐋•𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄•𝐎𝐅•𝐁𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍-👑🇩🇪 (@real.barbie.of.berlin) 19 Июл 2018 в 8:56 PDT

Девушка решила раз и навсегда покончить со своими детскими обидами.

"Прошло много времени с тех пор, как я мечтала о том, чтобы мои груди весили более двух килограммов. Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя очень счастливой", — призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇩🇪👑-𝐑𝐄𝐀𝐋•𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄•𝐎𝐅•𝐁𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍-👑🇩🇪 (@real.barbie.of.berlin) 22 Дек 2017 в 7:19 PST

Она, правда добавила, что это не было ее целью. "Но приятно иметь самые большие груди в Германии", — сказала она в интервью.

В своем аккаунте в Instagram она написала, что первые импланты ей подарила родная бабушка.

Журналисты обратили внимание, что девушка перенесла и другие пластические операции.

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