"Барби из Берлина" увеличила грудь до гигантских размеров - фото

Сообщается, что 27-летняя модель потратила на изменение внешности более 40 тысяч долларов, а все из-за того, что с ней когда-то не дружили в школе и называли "страшненькой".
Немка Пэрис Хермс, известная у себя на родине как "настоящая Барби из Берлина", закачала в грудь 80 литров силикона, передает Sputnik Франция с ссылкой на The Sun.
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Сообщается что 27-летняя модель потратила на изменение внешности более 40 тысяч долларов, а все из-за того, что с ней когда-то не дружили в школе и называли "страшненькой".
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Девушка решила раз и навсегда покончить со своими детскими обидами.
"Прошло много времени с тех пор, как я мечтала о том, чтобы мои груди весили более двух килограммов. Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя очень счастливой", — призналась она.
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Она, правда добавила, что это не было ее целью. "Но приятно иметь самые большие груди в Германии", — сказала она в интервью.
В своем аккаунте в Instagram она написала, что первые импланты ей подарила родная бабушка.
Журналисты обратили внимание, что девушка перенесла и другие пластические операции.
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