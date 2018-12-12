Забавное видео девушки с собакой в тренажерном зале рассмешило сеть

Вся программа тренировок оказалась под угрозой, о чем свидетельствует этот фотофакт.

Если вы берете с собой домашнего питомца, даже очень хорошо воспитанного, то будьте готовы к чему угодно. Пользователей сети насмешила девушка, которая решила взять с собой на занятия по фитнессу собаку — очаровательного щенка. Упражнения, которые выполняет хозяйка, песик воспринимает как веселую игру. В итоге вся программа тренировок оказалась под угрозой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CrossFit (@crossfit) 8 Дек 2018 в 6:36 PST

Другие новости мира Instagram смотрите в нашем специальном сюжете.

Читайте также: