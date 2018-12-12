Забавное видео девушки с собакой в тренажерном зале рассмешило сеть

Вся программа тренировок оказалась под угрозой, о чем свидетельствует этот фотофакт.
Если вы берете с собой домашнего питомца, даже очень хорошо воспитанного, то будьте готовы к чему угодно. Пользователей сети насмешила девушка, которая решила взять с собой на занятия по фитнессу собаку — очаровательного щенка. Упражнения, которые выполняет хозяйка, песик воспринимает как веселую игру. В итоге вся программа тренировок оказалась под угрозой.
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