Звезда румынского гандбола пропустит матч с Россией

Румынская федерация гандбола сделала заявление о состоянии здоровья Кристины Нягу, которая получила травму в матче с Венгрией.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Кристина Нягу не сможет сыграть в последних матчах команды Румынии на чемпионате Европы по гандболу среди женщин во Франции. В игре с Венгрией лучшая гандболистка мира 2010, 2015 и 2016 годов, а также капитан национальной сборной Румынии получила травму, объявила Федерация гандбола Румынии.

Травма оказалась настолько серьезной, что спортсменке придется пропустить все оставшиеся матчи чемпионата.

"К сожалению, диагноз Кристины подтвердился: повреждена передняя крестообразная связка. Капитан национальной сборной продолжит оставаться в команде в Париже, а медицинский персонал анализирует все варианты быстрого выздоровления спортсменки", — заявил представитель Федерации гандбола на своей странице в Facebook.

Кристина Нягу повредила правое колено на 51-й минуте матча между Румынией и Венгрией в среду вечером в Нанси, когда спортсменка неудачно упала в ходе единоборства с Симонеттой Планетой.

Отметим, что Румыния вышла в полуфинал чемпионата Европы по гандболу и завтра, 14 декабря, сыграет в Париже с Россией, а в другом полуфинале встретится с Францией и Нидерландами.