22:04 13 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск

"Спартак" и "Краснодар" не справились с испанскими командами в Лиге Европы

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0

Две российские команды не смогли ничего противопоставить своим соперникам в шестом матче групповой стадии Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Футбольные клубы "Краснодар" и "Спартак" уступили в своих заключительных матчах групповой стадии Лиги Европы. 

Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске
© Photo: Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
В Молдове выбрали лучших футболистов

Москвичи в четверг играли в гостях против испанского "Вильяреала" и уступили со счетом 0:2. Уже на 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Саму Чуквезе, а на 48-й преимущество испанцев удвоил форвард Карл Токо-Экамби.

Что касается "Краснодара", то команда пропустила от "Севильи" два быстрых гола - на 5-й и 10-й минутах отличился нападающий Виссам Бен-Йеддер, а на 49-й минуте после удаления Кристиана Рамиреса пенальти реализовал Эвер Баннега - 3:0.

Таким образом, "Спартак" занял лишь четвертую строчку в группе "G" и не попал в еврокубковую весну, а вот "Краснодар" хоть и уступил "Севилье" лидерство в квартете "J", но со второго места вышел в плей-офф Лиги Европы.

Питерский "Зенит" ранее досрочно оформил выход в 1/16 второго по значимости клубного турнира Старого света.

Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Лопата музыкальный инструмент
Музыкант-самоучка стал виртуозом игры на лопате - видео
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться