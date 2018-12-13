"Спартак" и "Краснодар" не справились с испанскими командами в Лиге Европы

Две российские команды не смогли ничего противопоставить своим соперникам в шестом матче групповой стадии Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Футбольные клубы "Краснодар" и "Спартак" уступили в своих заключительных матчах групповой стадии Лиги Европы.

Москвичи в четверг играли в гостях против испанского "Вильяреала" и уступили со счетом 0:2. Уже на 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Саму Чуквезе, а на 48-й преимущество испанцев удвоил форвард Карл Токо-Экамби.

Что касается "Краснодара", то команда пропустила от "Севильи" два быстрых гола - на 5-й и 10-й минутах отличился нападающий Виссам Бен-Йеддер, а на 49-й минуте после удаления Кристиана Рамиреса пенальти реализовал Эвер Баннега - 3:0.

Таким образом, "Спартак" занял лишь четвертую строчку в группе "G" и не попал в еврокубковую весну, а вот "Краснодар" хоть и уступил "Севилье" лидерство в квартете "J", но со второго места вышел в плей-офф Лиги Европы.

Питерский "Зенит" ранее досрочно оформил выход в 1/16 второго по значимости клубного турнира Старого света.

Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне.