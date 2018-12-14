Россия разгромила Румынию и поборется за золото ЧЕ по гандболу

Ни единого шанса не было у сборной Румынии, чтобы получить право разыграть золотую медаль континентального первенства.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Сборная России в полуфинале уверенно обыграла команду Румынии и поборется за золото чемпионата Европы по гандболу, который проходит с 29 ноября по 16 декабря во Франции.

© Sputnik / Irina Leahova Арбитры из Приднестровья: надеемся, чемпионат Европы станет шагом вперед

Поединок прошел в пятницу и завершился со счетом 28:22 (16:15).

Самой результативной стала Анна Вяхирева, на счету которой 13 точных бросков. Именно ее признали лучшим игроком этой полуфинальной встречи.

Вторую путевку в финал оспорят сборные Нидерландов и Франции.

В воскресенье определятся все медалисты континентального первенства. Сначала за бронзу поборются румынки, а затем россиянки сразятся в матче за золото.