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Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - Мольде

"Краснодар", "Зенит" и "БАТЭ" узнали соперников в плей-офф Лиги Европы

© Sputnik / Михаил Киреев
Спорт
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Российским клубам предстоит сыграть против команд из Германии и Турции, а белорусскому "БАТЭ" будет противостоять лондонский "Арсенал".

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В результате прошедшей в понедельник в Ньоне жеребьевки определились пары участников 1/16 финала Лиги Европы. 

Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Архифное фото
© Sputnik / Стрингер
Прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: кто с кем сыграет

"Краснодару" предстоит сыграть с "Байером" из Леверкузена, "Зениту" – с турецким "Фенербахче", а "БАТЭ" – с финалистом 2006 года лондонским "Арсеналом".

Все пары 1/16 финала Лиги Европы:

"Виктория Плзень" - "Динамо Загреб",

"Брюгге" - "Зальцбург",

"Рапид Вена" - "Интер",

"Славия" - "Генк",

"Краснодар" - "Байер",

"Цюрих" - "Наполи",

"Мальме" - "Челси",

"Шахтер" - "Айнтрахт",

"Селтик" - "Валенсия",

"Ренн" - "Бетис",

"Олимпиакос" - "Динамо Киев",

"Лацио" - "Севилья",

"Фенербахче" - "Зенит",

"Спортинг" - "Вильяреал",

"БАТЭ" - "Арсенал",

"Галатасарай" - "Бенфика".

Первые матчи плей-офф пройдут 12 и 14 февраля, а ответные – 20 и 21 февраля.

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