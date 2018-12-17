"Краснодар", "Зенит" и "БАТЭ" узнали соперников в плей-офф Лиги Европы

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В результате прошедшей в понедельник в Ньоне жеребьевки определились пары участников 1/16 финала Лиги Европы.
"Краснодару" предстоит сыграть с "Байером" из Леверкузена, "Зениту" – с турецким "Фенербахче", а "БАТЭ" – с финалистом 2006 года лондонским "Арсеналом".
Все пары 1/16 финала Лиги Европы:
"Виктория Плзень" - "Динамо Загреб",
"Брюгге" - "Зальцбург",
"Рапид Вена" - "Интер",
"Славия" - "Генк",
"Краснодар" - "Байер",
"Цюрих" - "Наполи",
"Мальме" - "Челси",
"Шахтер" - "Айнтрахт",
"Селтик" - "Валенсия",
"Ренн" - "Бетис",
"Олимпиакос" - "Динамо Киев",
"Лацио" - "Севилья",
"Фенербахче" - "Зенит",
"Спортинг" - "Вильяреал",
"БАТЭ" - "Арсенал",
"Галатасарай" - "Бенфика".
Первые матчи плей-офф пройдут 12 и 14 февраля, а ответные – 20 и 21 февраля.