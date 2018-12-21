Кокорину и Мамаеву сменили статью обвинения

Футболистам Кокорину и Мамаеву после результатов судмедэкспертизы следственные органы предъявили более тяжкое обвинение.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Следствие поменяло статью УК РФ, вменяемую футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам: вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью, сообщил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

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Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.

"Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", — сказал защитник.

Обвинение в хулиганстве в деле остается.

В чем обвиняют футболистов

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, якобы, избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

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Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, были братья Кокорины и Мамаев. В данном случае речь идет об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке гостиницы.

Когда произведен арест

Как сообщили в правоохранительных органах, два дня Кокорин и Мамаев не выходили на связь, но вечером 10 октября после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

Тогда же открыли уголовное дело по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои", вторую статью сейчас изменили, а наказание по статье "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.