Биатлонистка из Молдовы показала лучший результат в сезоне

Молдавская биатлонистка Алла Гиленко попала в гонку преследования на чешском этапе Кубка мира.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Представительница Молдовы Алла Гиленко финишировала 47-й в спринтерской гонке и квалифицировалась в гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 17 по 21 декабря в чешском Нове-Место.

Женские состязания на дистанции 7,5 километра прошли в пятницу. На старт вышли 96 спортсменок. Уроженка Чернигова Гиленко допустила на двух огневых рубежах всего один промах и проиграла 1 минуту 51,9 секунды победительнице из Норвегии Марте Олсбю Рейсланд (19:44,6).

© Sputnik / Алексей Филиппов Молдавские биатлонисты не попали в гонку преследования

На вторую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Германии Лаура Дальмайер (+4,5 секунды). А третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии (+6,2 секунды).

Лучшей из россиянок оказалась Ирина Старых, которая завершила гонку на десятой строчке, отстреляв чисто, но уступив первому месту 40,9 секунды.

На этапе Кубка мира в словенской Поклюке Гиленко финишировала 93-й в индивидуальной гонке и 101-й в спринте, а затем в Хохфильцене стала 77-й в спринтерской гонке.

Выступающий за Молдову 22-летний уроженец Саратова Михаил Усов накануне завершил дистанцию 85-м и в гонку преследования не пробился.

Соревнования в этом виде программы пройдут в субботу, а 23 декабря в Чехии состоится масс-старт.

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К слову, в пятницу в СМИ появилась информация о том, что россиянка Екатерина Шумилова вскоре получит молдавский паспорт и сможет выступать за нашу страну на международных соревнованиях.