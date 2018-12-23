Фигуристку Медведеву закидали не цветами, а пельменями

После произвольной программы на чемпионате России спортсменке Евгении Медведевой поклонники кинули на лед сырые пельмени, которые превратились в кашу.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Фигуристке Евгении Медведевой после произвольной программы на чемпионате России зрители кинули на лед пельмени. Об этом девушка рассказала во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

«Пельмени - это оригинально».

Евгения Медведева получила странный подарок: поклонники в Саранске бросили на лёд сырые пельмени. pic.twitter.com/Gekz07USKL — Р-Спорт (@rsportru) 23 декабря 2018 г.

Серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева на чемпионате России в женском одиночном катании заняла седьмое место, набрав 205,90 балла.

Евгения Медведева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года.

Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы (2018).

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