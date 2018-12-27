Евгения Медведева рассказала, что её раздражает в мужчинах

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие качества ее раздражают в мужчинах.

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Спортсменка вместе с двумя другими своими коллегами, Елизаветой Туктамышевой и Алиной Загитовой, в своих последних показательных номерах продемонстрировали, что оружием фигуристки может быть не только безупречная техника, но и сексуальность.

Во время международных выступлений они демонстрировали пикантную драматургию, иногда даже раздеваясь до белья. Например, 18-летняя Евгения Медведева во время турнира Skate Canada 2018 исполнила номер показательной программы в черной комбинации и мужской белой рубашке.

"В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне", — сказала спортсменка в эфире одной из российских радостанций.

Медведева также добавила, что ей не нравятся неухоженные мужчины.

"Некоторые девчонки забивают и говорят, что главное — душа, неважно, как он выглядит. Нет, это важно! Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма — все это не по мне", — сказала она.

Номера российских спортсменок вызвали фурор в спортивном мире и среди обозревателей, оценки которых диаметрально разнятся — от откровенного восхищения до полного неприятия.