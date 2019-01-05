Сборная России сыграет со Швейцарией в матче за третье место на МЧМ

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира в Канаде.
Матч, прошедший в Ванкувере, завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американцев, в составе которых отличились Оливер Вальстрем (15-я минута) и Александр Хмелевский (25-я). У россиян единственный гол забил Григорий Денисенко (34-я).
HIGHLIGHTS: We know the first finalist. @USAHockey edged @RussiaHockey 2-1 to advance to the #WorldJuniors gold medal game. Watch the highlights here.— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
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Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на восьмой минуте, однако судьи Джефф Ингрэм из Канады и Микаэль Шёквист из Швеции посчитали, что россиянин подставил конёк под пас и отменили гол. Россияне не оспаривали решение судей. Комментируя ход матча, эксперты напомнили, что голы "от конька" на международной арене не засчитываются, как и в матчах КХЛ.
Here's a closer look. #WJC2019 pic.twitter.com/677LBCIOVH— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) January 4, 2019
В то же время ряд комментаторов заметили, что в НХЛ засчитывают голы и после абсолютно очевидных ударов коньком по шайбе.
Молодежная сборная России сыграет с командой Швейцарии в матче за третье место. В пятницу швейцарцы уступили в другом полуфинальном матче, прошедшем в Ванкувере, команде Финляндии со счетом 1:6.
Финал и матч за третье место пройдут в ночь с субботы на воскресенье.